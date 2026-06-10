Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rösrath (ots)

Am gestrigen Dienstag (09.06.) bemerkten Polizisten im Rahmen einer Streifenfahrt einen Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht, der sich auf der Hauptstraße in Hoffnungsthal befand. Auf Nachfrage erklärte man den Polizisten, dass sich soeben ein Verkehrsunfall ereignet habe, bei dem der Unfallverursacher geflüchtet sei.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 59-Jähriger Rösrather mit seinem Pedelec gegen 16:15 Uhr den gemeinsamen Geh- und Radweg der L 284 in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe eines dortigen Malerbetriebes kam ihm laut eigenen Aussagen ein Radfahrer verkehrswidrig entgegen, sodass er kurzzeitig auf die angrenzenden Parkflächen ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver kam der 59-Jährige jedoch zu Fall und verletzte sich. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt in Richtung Hoffnungsthal fort, ohne sich um den verletzten Rösrather zu kümmern.

Da der verletzte Pedelec-Fahrer keine weiteren Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher tätigen konnte, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und weitere Informationen hierzu geben können. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach. (ch)

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