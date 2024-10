POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Öffentlichkeitsfahndung nach betrügerischem Erlangen eines Kfz

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwochabend (16.10.) mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 20:00 Uhr einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung in der Moltkestraße feststellen. Zuvor hatten sie die Wohnung am Vortag (15.10.) gegen 06:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Die bislang unbekannten Täter schlugen das Küchenfenster ein und durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. ...

