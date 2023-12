POL-RBK: Burscheid - Anhänger samt Motorboot von unbekannten Tätern gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Montagmorgen (27.11.) mussten die Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Straße Neuborn im Stadtteil Lückerath feststellen, dass in der vorangegangenen Nacht trotz ihrer Anwesenheit in ihr Wohnhaus eingebrochen wurde. Zwischen Sonntag (26.11.) circa 22:00 Uhr und Montag (27.11.) circa 06:45 Uhr verschafften sich unbekannte ...

