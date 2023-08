Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pedelecfahrer nach Beteiligung an Verkehrsunfall gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am Freitag (25.08.) ereignete sich auf der Reuterstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec- und einem Fahrradfahrer, bei welchem der 10-jährige Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Pedelecfahrer.

Ein 10-jähriger Junge aus Bergisch Gladbach hatte gegen 13:20 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Reuterstraße aus Richtung Stadtmitte in Richtung Hebborn befahren. Etwa in Höhe der Jägerstraße habe ihn nach eigenen Angaben ein Pedelecfahrer überholt, welcher mit seinem Lenker den Lenker des 10-Jährigen berührte. Der Junge verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der Pedelecfahrer in Richtung Hebborn, ohne sich um den leicht verletzten Fahrradfahrer zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Der Pedelecfahrer, bei dem es sich möglicherweise ebenfalls um einen Schüler handelt, wird von dem 10-Jährigen wie folgt beschrieben: männlich, circa 16 Jahre alt, kurze Haare, bekleidet mit schwarzer Regenjacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach bittet nun den Pedelecfahrer, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. Auch Zeugenhinweise werden unter dieser Telefonnummer entgegengenommen. (th)

