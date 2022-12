Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal

Rhein.-Berg. Kreis - Polizei bittet um Hinweise in einer Vermisstensache

Odenthal / Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Wie bereits im August 2022 berichtet, sucht das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg nach dem Vermissten Marios I. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5316746) Der Vermisste war bis dato in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung in Voiswinkel untergebracht, hielt sich dort zuletzt aber nur sporadisch auf. Es ist gut möglich, dass sich Marios I. in einem Waldgebiet im Bereich Odenthal aufhält. Der 32-Jährige ist circa 178 cm groß und von schlanker Statur. Er hat braune Augen und dunkle Haare, ist zudem Bartträger. Nun liegt ein aktuelles Foto des Vermissten vor, das in der Nacht des 01.12. von einer Überwachungskamera an einem Haus in der Sankt-Engelbert-Straße in Odenthal aufgenommen wurde.

Das zuständige Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 oder unter dem bekannten Notruf 110 entgegen genommen. (ct)

