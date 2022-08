POL-RBK: Rösrath - Vermisst - Wo ist Elisabeth H.?

Burscheid (ots) - Am Dienstag (02.08.) ereignete sich in der Bücheler Straße in Burscheid ein Verkehrsunfall, bei dem eine 90-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 57-jähriger Radfahrer aus Burscheid befuhr gegen 10:00 Uhr mit seinem Pedelec die Bücheler Straße in Richtung Luisenstraße. Hierbei ...

