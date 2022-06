Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vermisst - Wer hat Erwin-Kurt M. gesehen?

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Seit Montag (30.05.) wird der 68-jährige Erwin-Kurt M. aus Bergisch Gladbach vermisst.

Der Vermisste war zwecks einer ärztlichen Untersuchung in einem Bergisch Gladbacher Krankenhaus, wo er sich in einem unbeobachteten Moment in unbekannte Richtung entfernte.

Herr M. hat graue zerzauste Haare, auffällig blaugefärbte Fingernägel, ein lückenhaftes Gebiss und einen grauen Oberlippenbart.

Erwin-Kurt M. trug zuletzt eine beige Jacke, eine beige Hose und Pantoffeln.

Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen, welche er nicht mitführt. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich im Raum Köln oder Düren aufhält.

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Aufenthaltsort des Vermissten melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 oder über Notruf. (bs)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell