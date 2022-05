POL-RBK: Bergisch Gladbach - Öffentlichkeitsfahndung - Wer hat den Vermissten Manfred H. gesehen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwochmorgen (04.05.) nutzten bislang unbekannte Täter die 45-minütige Abwesenheit einer Bewohnerin aus, um in ihre Wohnung einzubrechen. Die Geschädigte hatte ihre Wohnung in der 8. Etage eines Hochhauses in der Reginharstraße gegen 07:20 Uhr verlassen, um ihr Kind zur Schule zu begleiten. Als sie nur 45 Minuten später ...

