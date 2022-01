Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Vermisstensuche - Wo ist Mohammad S.?

Leichlingen (ots)

Mohammad S. wird seit heute Morgen (31.01.) vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Der 80-jährige Senior wohnt in der Straße Am Stoß in Leichlingen und wird von den Angehörigen wie folgt beschrieben:

Circa 1,65m groß, schmale Statur, schwarze flache Mütze, dunkel gestreiftes Sakko, dunkle Hose, keine Brille.

Der Vermisste geht oft zu Fuß in die Stadt, kommt in der Regel aber nach einiger Zeit zur Wohnanschrift zurück. Er ist zudem schwerhörig und wirkt sehr verwirrt.

Die intensiven Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Aus diesem Grund wird nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto nach dem Vermissten gesucht.

Es wird um Hinweise gebeten, falls jemand den Vermissten gesehen hat. Informieren Sie dazu bitte die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 oder über den Notruf 110. (ch)

