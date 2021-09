Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vermisstensuche - Wo ist Cheyenne H?

Bergisch Gladbach

Seit Sonntag (29.08.) wird zum wiederholten Male die 15-jährige Cheyenne H. vermisst. Die Jugendliche ist in einer Niederlassung der Diakonie Michaelshoven (Jacobstraße) untergebracht und hat sich von dort in der Mittagszeit entfernt. Das ca. 175 cm lange Mädchen mit kräftiger Figur hatte zuletzt dunkelbraune Haare mit einem blond gefärbten Ansatz und trug eine Bomberjacke in Militärfarbe.

Nach polizeilichen Ermittlungen könnte sie bei unbekannten Heranwachsenden untergekommen sein. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(mw)

