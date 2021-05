Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vermisst! Wo ist Beate P.?

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei RheinBerg bittet um Mithilfe: Seit Montagabend (03.05.), 20:00 Uhr, wird die 56-jährige Beate P. vermisst. Die Frau wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in der Drecker Wiese in Paffrath gesehen und ist vermutlich mit einem dunkelgrauen Ford C Max mit dem amtlichen Kennzeichen GL-BP5318 unterwegs. Die Gesuchte ist circa 170cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat graue, fast weiße, kinnlange Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens Jeans, Pulli und Turnschuhe.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Rufnummer 02202 205-0. (mw)

