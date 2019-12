Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Eine leicht verletzte Person nach Unfall in Lückerath

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Ein VW-Fahrer hat aufgrund eines im Einsatz befindlichen Rettungswagen angehalten. Das hat ein Seat-Fahrer nicht bemerkt und ist auf den VW aufgefahren.

Der 86-jährige Golf-Fahrer aus Bergisch Gladbach stand am Sonntag (14.12.) gegen 16:00 Uhr im Einmündungsbereich Bensberger Straße / Berzeliusstraße hinter einem Seat. Als die Ampel vor ihnen auf Grün wechselte, fuhren beide Fahrzeuge kurz an. Da in diesem Moment ein Rettungsfahrzeug mit Martinshorn und Blaulicht die Kreuzung passierte, stoppte der vorausfahrende 43-Jährige aus Finnentrop ordnungsgemäß wieder. Das bemerkte der 86-Jährige nicht und fuhr auf den Seat auf.

Bei dem Unfall verletzte sich die Beifahrerin des Seats leicht. Sie musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell