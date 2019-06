Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Raubüberfall auf Tank- und Raststätte Remscheid

Wermelskirchen (ots)

Die Autobahntankstelle Remscheid-West (Richtungsfahrbahn Köln) ist am frühen Donnerstagmorgen von bewaffneten Tätern überfallen worden.

Um kurz nach 03.00 Uhr blickte der Kassierer in den Lauf einer Schusswaffe. Vier vermummte Täter betraten den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohten den Mann. Einer stand an der Tür Schmiere, während sich die anderen am Kasseninhalt und den Zigaretten bedienten. Mit der Beute verließen die Täter die Tankstelle, Hinweise auf ein Fluchtauto liegen noch nicht vor.

Die vier Personen waren überwiegend schwarz gekleidet und maskiert. Zwei waren etwa 180cm groß und schlank. Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die die vier Personen vor oder nach der Tat im Umfeld der Tank- und Rastanlage beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

