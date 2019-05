Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Durch den Notausgang ins Haus

Bergisch Gladbach (ots)

Vermutlich sind Einbrecher am letzten Wochenende (11.05. auf den 12.05) zwischen 02.20 Uhr und 04.50 Uhr durch den Notausgang einer Spielhalle an der Overath Straße in das Gebäude gelangt.

Die Täter entfernten das Schloss einer Nottür und konnten so durch den Keller das Gebäude betreten. Im Inneren der Spielhalle machten sie sich an einem der Spielautomaten zu schaffen. Nachdem sie ihn aufgebrochen hatten, flüchteten sie mit einer unbekannten Menge Bargeld.

Erst am Sonntagvormittag war der Einbruch aufgefallen und die Polizei informiert worden.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell