POL-RBK: Wermelskirchen/Rheinisch-Bergischer Kreis - Unbelehrbarer Oldtimer-Fahrer unterwegs

Wermelskirchen/Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Kreisweite Motorradkontrollen sind am Sonntag (28.04.) witterungsbedingt unauffällig gewesen. Dafür fiel ein Oldtimer wiederholt auf.

Am Morgen begannen die Beamten des Verkehrsdienstes bei nasskaltem Wetter mit den Kontrollen. Im Tagesverlauf konnten lediglich circa 20 Motorräder festgestellt werden, Maßnahmen mussten nur in einem Fall getroffen werden.

In Kreckersweg an der L101 (Wermelskirchen) wurde eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hier waren 8 Pkw und ein Motorrad zu schnell. In 7 Fällen waren Verwarnungsgelder fällig, einen Autofahrer und den einen Motorradfahrer erwartet eine Anzeige.

Ein Oldtimer-Fahrer aus Leverkusen sah sich den Beamten zweimal gegenüber. Zunächst überholte der 59-Jährige auf der K18 vor einer unübersichtlichen Kurve einen Zivilwagen der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er sich völlig uneinsichtig. Eine Stunde später war er in Kreckersweg zu schnell und auch nicht angeschnallt. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige. (rb)

