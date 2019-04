Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - "Car-Freitag" - die Polizei ist vorbereitet

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am kommenden Karfreitag (19.04.) wird die Polizei RheinBerg mit zusätzlichen Kräften im Dienst sein.

In den letzten Jahren sind am sogenannten "Carfreitag" Gruppierungen aus der Raser-, Tuner- oder Poser-Szene überörtlich in Erscheinung getreten. Auch wenn es keine konkreten Hinweise gibt, so kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Gruppen auch den Rheinisch-Bergischen Kreis durchfahren werden.

Daher werden an dem Tag mehrere Teams vom Verkehrsdienst und besonders geschulten Beamten des Wach- und Wechseldienstes zusätzlich im Dienst sein. Bei möglichen Verstößen werden die Beamten sofort und konsequent einschreiten.

Daher gilt die Aufforderung an alle Verkehrsteilnehmer: Genießen sie gerne den schönen Rheinisch-Bergischen Kreis für ihren Osterausflug, aber halten sie sich an die Regeln. (rb)

