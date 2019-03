Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Nachtrag Motorrad-Unfall: 2 x leicht, 1x schwer verletzt

Rheinisch-Bergischer Kreis/ Odenthal (ots)

Am Donnerstagmittag (21.03.) verlor ein 23-jähriger Motorrad-Fahrer in Altenberg auf der L301 die Kontrolle über sein Motorrad und rutsche in den Gegenverkehr. Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/4224214. Zu diesem Zeitpunkt ging man von zwei leicht verletzten Personen aus. Der Düsseldorfer Motorrad-Fahrer verblieb schwer verletzt stationär im Krankenhaus. Beide Insassen des Autos, in welches die Maschine einschlug (ein belgisches Ehepaar) wurden leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L301 war zur Unfallaufnahme etwa zwei Stunden lang voll gesperrt. (shb)

