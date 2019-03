Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Motorradfahrer rutscht unter entgegenkommendes Fahrzeug - 2 Verletzte

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am heutigen Donnerstag, 21.3.2019, gegen 11.45 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem Motorrad die Hauptstraße aus Richtung Altenberger Dom-Straße kommende in Richtung Blecher (Kreisverkehr Bergstraße). In einer Kurve im Bereich der Serpentinen verlor er - vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Krad, stürzte zu Boden und rutschte gegen/unter einen ihm entgegenkommenden Pkw, am Steuer ein 86-jähriger Belgier. Der 22-Jährige sowie die 78-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Pkw wurden verletzt und in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Inwieweit sie dort stationär verbleiben müssen, steht noch nicht fest. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die L 310 ist zum Zwecke der Unfallaufnahme weiter gesperrt. (pr)

