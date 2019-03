Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polo-Fahrerin übersieht Fahrradfahrer

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (06.03.) gegen 18.05 Uhr hat eine 74-jährige VW-Fahrerin beim Queren der Kreuzung Altenberger-Dom-Straße / Leverkusener Straße einen 25-jährigen Fahrradfahrer übersehen und aufgeladen. Der schwer verletzte Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 74-jährige Bergisch Gladbacherin befuhr mit ihrem blauen VW Polo die Voiswinkeler Straße und beabsichtigte an der Kreuzung Leverkusener Straße / Altenberger-Dom-Straße nach links in Richtung Kempener Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Radfahrer und fuhr ungebremst seitlich gegen das Rad. Durch den Aufprall wurde der 25-jährige Fahrer aus seinem Sattel gehoben und flog gegen die Windschutzscheibe des Polos. Anschließend blieb er verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein Rettungswagen brachte den Bergisch Gladbacher in ein Krankenhaus. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell