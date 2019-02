Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Folienbespannung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Overath (ots)

Auf der Großlödericher Straße ist zum wiederholten Male so Folie über die Fahrbahn gespannt worden, dass alle Zweiradfahrer in besonderem Maße gefährdet waren.

Unbekannte Täter spannten das erste Mal am 01.01.2019 zwischen 20.00 Uhr und 22.10 Uhr eine durchsichtige Folie über die Fahrbahn der Großlödericher Straße. Am letzten Samstag (23.02.) fanden Zeugen erneut die Straße mit Folie bespannt vor. In beiden Fällen war sie in Kopf- oder Rumpfhöhe von Kraftrad- und Fahrradfahrern befestigt und gestrafft worden.

Ein Durchfahren hätte zu erheblichen Personenschäden oder im geringsten Fall zu Sachschäden führen können. Nur weil Zeugen sich meldeten und rechtzeitig die Folie entfernen konnten, kam in beiden Fällen niemand zu Schaden.

Bislang gibt es keine Täterhinweise.

Beide Taten wurden an derselben Örtlichkeit, in gleicher Höhe sowie Art und Weise mit einer ähnlichen Folie ausgeübt. Daher wird von den gleichen Tätern ausgegangen.

Es kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter erneut Folie über die Straße spannen. Daher bittet die Polizei alle Zweiradfahrer ganz besonders vorsichtig und vor allem auch weitsichtig zu fahren. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell