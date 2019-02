Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannter entreißt 80-jähriger Frau die Handtasche

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Unbekannter hat gestern (25.02.) so kräftig an der Tasche einer Rentnerin gerissen, bis die Gladbacherin zu Boden ging und sich verletzte.

Am Nachmittag machte sich die 80-Jährige auf den Weg zu einem privaten Termin auf der Straße An der Jüch. Dazu parkte sie ihren Pkw auf dem Frauenparkplatz vor dem Arbeitsamt an der Bensberger Straße. Als sie gegen 19.15 Uhr wieder zurück zu ihrem Auto kam, trat plötzlich von hinten eine fremde Person an sie heran und zog an ihrer Handtasche. Zunächst wollte die Rentnerin die Tasche nicht loslassen, doch der Täter zog so heftig, dass die Frau zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Der Räuber flüchtete mit der Tasche, dem Bargeld und den persönlichen Papieren der am Boden liegenden Rentnerin zu Fuß in Richtung Innenstadt. Aufgewühlt und mit Schmerzen fuhr die Frau dann erst nach Hause, bevor sie die Polizei verständigte. Eine Fahndung verlief leider ergebnislos.

Der männliche Täter, der sich von hinten näherte, kann nur vage beschrieben: Er war etwa 182 cm groß, schlank und war vermutlich eher jung.

Die Polizei (Telefonnummer 02202 205-0) hofft nun auf Zeugen, die in den frühen Abendstunden (19.15 Uhr) den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell