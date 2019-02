Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - kurz ohnmächtig - drei Autos beschädigt

Bergisch Gladbach (ots)

Bei einem Unfall in Heidkamp sind am Donnerstagmorgen (21.02.) drei Autos beschädigt worden. Eine 42-Jährige wurde leichtverletzt.

Die Bergisch Gladbacherin war mit ihrem VW um kurz vor acht auf der Oberheidkamper Straße in Richtung Lerbacher Weg unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Am Hohnshäuschen kam sie mit dem Golf nach links von der Straße ab, krachte in einen geparkten Ford und schob diesen noch leicht nach hinten vor einen BMW.

Die Leichtverletzte gab nach dem Unfall an, kurz ohnmächtig geworden zu sein. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. (rb)

