Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Jugendlicher mit Pfefferpistole bedroht

Kürten (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es auf einer Feierlichkeit in einem Spaßbad zu Streitigkeiten zwischen zwei Jugendgruppen gekommen. Als eine Gruppe die Party verließ, wurden sie verfolgt, geschlagen und bedroht. Die Polizei nahm den Haupttatverdächtigen vorläufig fest.

Es war kurz nach 03.00 Uhr morgens als am Samstag (16.02.) ein 17-jähriger Bergisch Gladbacher mit Freunden eine Party in der Straße Broch in Kürten verließ. Zuvor war er unter anderem mit einem 16-jährigen Wipperfürther in Streit geraten, der offensichtlich provozierte. Der Bergisch Gladbacher wurde von den Streithähnen verfolgt und vor dem Schwimmbad zu Boden gestoßen. Er und seine Freunde flüchteten danach in Richtung einer Bushaltestelle. Hier kam es erneut zur Schlägerei mit der Verfolgergruppe. Im Laufe dessen zog der Wipperführter eine Pfefferpistole und drohte dem Bergisch Gladbacher mit dem Tode. Die von Zeugen alarmierten Polizisten konnten den Hauptverdächtigen später in einem Taxi festnehmen und stellten das beschriebene Reizstoffsprühgerät sicher.

Der Minderjährige wurde auf die Polizeiwache Burscheid gebracht, wo er nach seiner Vernehmung von seinem Vater abgeholt wurde. Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung. (shb)

