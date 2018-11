POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Supermarkt

Wermelskirchen (ots) - In der Nacht zu Dienstag sind Täter in ein Lebensmittelgeschäft in Tente eingebrochen und flohen vermutlich bei Alarmauslösung.

Unbekannte hebelten ein Gitter auf und schlugen ein Seitenfenster eines Supermarktes an der B51 ein. Gegen 03.00 Uhr morgens löste heute (13.11.) der Alarm des Geschäftes aus. Als die Polizei eintraf, waren der/die Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Tente nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

