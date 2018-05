POL-RBK: Wermelskirchen - 67-Jähriger nach Unfall verstorben

Wermelskirchen (ots) - Heute Nachmittag (03.05.) gegen 13.10 Uhr ist es zu einem Unfall in Halzenberg gekommen. Der 67-jährige Fahrer ist noch am Unfallort verstorben.

Der Opel Astra-Fahrer war auf der L 409 in Richtung Haarbach unterwegs. Er fuhr die kurvenreiche Strecke abwärts zunächst in eine Linkskurve. In der folgenden Rechtskurve fuhr das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache geradeaus und prallte frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte versuchten den Mann aus Wuppertal zu reanimieren. Jedoch verstarb er noch an der Unfallstelle.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße L 409 komplett gesperrt. Ein Unfallteam nahm die Ermittlungen auf. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell