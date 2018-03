POL-RBK: Leichlingen - Diebe erbeuteten Bargeld aus Kassen im Schwimmbad

Leichlingen (ots) - Die Täter sind in der Nacht vom 01. auf den 02.03. zwischen 22.30 Uhr und 05.50 Uhr in das Schwimmbad eingebrochen. Mit Bargeld in unbekannter Höhe konnten sie unerkannt geflüchtet.

Gestern Abend gegen 22.30 Uhr hatte ein Mitarbeiter des Schwimmbades in der Straße Am Büscherhof das Gebäude ordnungsgemäß verschlossen verlassen. Als er heute Morgen wieder aufschloss, hörte er ein lautes Geräusch. Seine Vermutung fiel direkt auf Einbrecher, daher informierte er die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Die Täter waren bereits verschwunden. Diese hatten ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoß aufgebrochen. Im Gebäude hebelten sie noch zwei Bürotüren sowie die Kassen im Eingangsgereich und im Kiosk auf. Mit dem Bargeld in bisher unbekannter Höhe flüchteten die Diebe.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe ein Fluchtfahrzeug bemerkt haben, sich zu melden. Auch Personen, die sich in der Nacht im dortigen Bereich aufgehalten haben, sind von Interesse. Hinweise bitte an die Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

