POL-RBK: Leichlingen - 19.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Unfall auf der Hauptstraße Bild-Infos Download

Leichlingen (ots) - Bei einem Unfall auf der Hauptstraße sind gestern (26.02., 14.15 Uhr) zwei Personen leicht verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt worden.

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Burscheid wollte gestern gegen Nachmittag vom Kuhlenweg nach links in die Hauptstraße abbiegen. Zeitgleich wollte aus Richtung Witzhelden eine 56-jährige Ford Focus Fahrerin rechts in den Kuhlenweg abbiegen. Beide Fahrzeuge warteten verkehrsbedingt. Ein hinter dem Focus fahrender 51-Jähriger aus Leichlingen wartete ebenfalls in seinem Nissan. Doch ein dahinter fahrender 56-jähriger aus Solingen bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät. Er konnte seinen Audi nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Nissan auf. Der wiederum prallte gegen den Focus und schob diesen gegen den Lkw. Der Nissan-Fahrer und der Audi-Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Der Audi sowie der Nissan mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. An allen vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell