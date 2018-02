POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch am Sonntagabend

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntagabend (25.02.) brachen Diebe zwischen 18.00 und 20.00 Uhr in ein Haus auf der Straße Im Holz in Refrath ein.

Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Eigentümer, um ein Fenster im Souterrainbereich aufzubrechen. Im Schlafzimmer öffneten die Täter mehrere Schubladen und erbeuteten dabei vermutlich eine geringe Menge Schmuck. Weitere Räume wurden nicht durchwühlt.

Da die Diebe durch das Schlafzimmerfenster flüchteten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie genau bei der Rückkehr der Geschädigten das Haus verließen.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

