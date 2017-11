POL-RBK: Burscheid - Einbruch zur dunklen Jahreszeit

Burscheid (ots) - Am Donnerstag ist in ein Einfamilienhaus an der Straße Kämpchen eingebrochen worden.

Unbekannte gelangten am Donnerstag (16.11) tagsüber zwischen 15.30 - 18.00 Uhr auf das Grundstück, welches an der Bundesstraße endet. Hier hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Angaben des Geschädigten, machten die Diebe keine Beute. Hat jemand verdächtige Personen oder Fahrzeuge in seiner Nachbarschaft bemerkt? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden.

Achten Sie auf fremde Personen oder Fahrzeuge in ihrer Nachbarschaft. Sichern Sie ihr Haus gegen Einbrecher. Lassen Sie sich dafür kostenlos und unverbindlich von ihrer Polizei beraten. Riegel vor! Sicher ist sicherer. (sb)

