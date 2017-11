POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrecher schleppten Tresor in den Garten

Wermelskirchen (ots) - Ein Zeuge hat gestern (16.11.) gegen 18.45 Uhr drei unbekannte Männer auf dem Grundstück seines Nachbarn verscheucht. Sie wollten gerade ihre Beute aus einem Einbruch wegschaffen.

Der Garten und das angrenzende Haus befinden sich in der Straße Hünger. Drei Einbrecher versuchten zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, brachen sie die Eingangstür des Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten das teilweise in der Renovierung befindliche Haus gründlich. In einem Zimmer fanden die Täter einen Tresor. Mit Hilfe eines Rollwagens schafften sie den Tresor nach draußen in den Garten. Dabei wurden sie dann von einem Nachbarn, der sich in seinem Garten befand, bemerkt. Daraufhin flüchteten die drei Unbekannten.

Die drei Täter waren dunkel bekleidet und vermutlich jüngeren Alters. Mehr konnte der Zeuge in der Dunkelheit leider nicht erkennen.

Die Polizei (02202 205-0) sucht nun Zeugen. Wer hat ebenfalls unbekannte Geräusche gehört? Für den Abtransport des Tresores benötigten die Täter ein Fahrzeug. Wer hat ein entsprechendes Kfz in Tatortnähe beobachtet? Hat jemand gesehen, dass die drei Männer flüchten und in welche Richtung? (gb)

