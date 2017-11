POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schüler auf Fahrrad gesucht

Bergisch Gladbach (ots) - Ein circa 10 bis 12-jähriger Schüler ist am Freitag an einem Verkehrsunfall in Kippekausen beteiligt gewesen. Als die beteiligte Auto-Fahrerin den Jungen ansprach, ging er weiter.

Gegen 14.20 Uhr kam es am Freitag (10.11.) an der Einmündung Kippekausen / Am Burgtor zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und einem weißen Opel. Der Schüler war mit seinem Rad auf der Straße Kippekausen unterwegs gewesen. Nach dem Zusammenstoß stieg die 31-Jährige aus Niederkassel aus ihrem Fahrzeug und fragte den Radler nach Verletzungen. Er verneinte dies und schob sein Rad weiter in Richtung Siebenmorgen. Danach fiel der 31-Jährigen ein Schaden an ihrem Pkw auf.

Das Verkehrskommissariat sucht nach dem Jungen, der einen roten Helm trug und mit einer blauen Jacke bekleidet war. Er hat eine schmale Statur, ist circa 140-150cm groß und hat kurze blonde Haare. Er war mit einem Mountainbike mit schwarzem Lenker unterwegs. Dieser sei jetzt leicht verbogen. Zudem trug er augenscheinlich einen Schulranzen auf dem Rücken.

Die Eltern oder weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell