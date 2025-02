Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Personalwechsel in den Leitungen der Polizeiinspektionen

Hendrik Vieth leitet zukünftig die PI Cloppenburg/Vechta

Carsten Hoffmeyer wird Leiter der PI Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Oldenburg/Cloppenburg/Delmenhorst (ots)

In der Polizeidirektion Oldenburg kommt es zu folgenden Personalveränderungen in den Leitungen der Polizeiinspektionen Cloppenburg/Vechta und Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch:

Zum 01. April 2025 wird Leitender Polizeidirektor Jörn Kreikebaum die Leitung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta an Polizeidirektor Hendrik Vieth übergeben. Nach 44 Dienstjahren und zuletzt etwa fünf Jahren in der Leitung der Polizeiinspektion wird Jörn Kreikebaum in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger Hendrik Vieth bekam am 30. Januar 2025 von Polizeivizepräsident Arne Schmidt die Dienstpostenübertragung überreicht. Polizeidirektor Hendrik Vieth leitete seit etwa sieben Jahren das Dezernat 11 der Polizeidirektion Oldenburg. Der 51-Jährige war als Leiter u.a. für die Themenbereiche Kriminalitätsbekämpfung, Prävention, Polizeilicher Staatsschutz und die Analysestelle verantwortlich.

Ein weiterer Wechsel in der Leitung steht zum 01. Juli 2025 in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch an. Leitender Polizeidirektor Wilfried Grieme hat die Polizeiinspektion seit dem 01. November 2022 geleitet und wird nach 42 Dienstjahren ebenfalls pensioniert. Polizeipräsident Andreas Sagehorn überreichte dem Nachfolger Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer am vergangenen Freitag die Dienstpostenübertragung für die Leitung der Polizeiinspektion und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. Der 57-Jährige war seit Mai 2023 Leiter des Dezernates 12 (u.a. Themen Einsatz und Verkehr) in der Polizeidirektion Oldenburg. In dieser Funktion ist er gleichzeitig auch Vertreter des Polizeivizepräsidenten. Aktuell ist er für neun Monate im Ministerium für Inneres und Soziales eingesetzt, bevor er Anfang Juli in seine Heimatstadt Delmenhorst wechseln wird. In der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch war Carsten Hoffmeyer von 2013 bis 2023 Leiter Einsatz und damit bereits stellvertretender Inspektionsleiter.

