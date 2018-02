POL-OLD: Polizeidirektor Thomas Weber wird neuer Leiter der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg +++ Kriminaldirektor Günter König-Kruse in den Ruhestand verabschiedet

Polizeipräsident Johann Kühme, Kriminaldirektor Günter König-Kruse und Polizeidirektor Thomas Weber Bild-Infos Download

Oldenburg (ots) - Im Rahmen einer Feierstunde im Alten Oldenburger Landtag führte Polizeipräsident Johann Kühme im Beisein von Vertretern der Justiz, des Zolls und der Polizei heute (28.02.18) Polizeidirektor Thomas Weber als Leiter der Zentralen Kriminalinspektion in sein neues Amt ein.

Damit tritt Thomas Weber die Nachfolge von Günter König-Kruse an, der in diesem Rahmen in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Kriminaldirektor Günter König-Kruse war fast acht Jahre Leiter der Zentralen Kriminalinspektion. In seinen knapp 44 Jahren bei der Polizei Niedersachsen leitete Günter König-Kruse unter anderem von 1993 bis 2000 das Mobile Einsatzkommando der Zentralen Kriminalinspektion und wurde anschließend mit dem Aufbau der Zentralen Ermittlungsgruppe Osteuropäische Banden in Oldenburg beauftragt. Nach seinem Aufstieg in den höheren Dienst übernahm Kriminaldirektor König-Kruse die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in Wilhelmshaven, anschließend des Polizeikommissariats in Wildeshausen und des Dezernats für Kriminalitätsbekämpfung, bevor er 2010 Leiter der Zentralen Kriminalinspektion wurde.

"Vor acht Jahren wünschte ich mir, bis zu meiner Pensionierung die Leitung dieser hoch spezialisierten Inspektion übernehmen zu dürfen. Mein Wunsch hat sich erfüllt und ich blicke auf eine spannende Zeit zurück! Mein Dank gilt vor allem meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen ich gemeinsam die dienstlichen Herausforderungen gemeistert habe."

Thomas Weber, der zuletzt den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland geleitet hatte und gleichzeitig stellvertretender Inspektionsleiter war, tritt die Nachfolge von Günter König-Kruse an.

"Herr Weber hat die kriminalpolizeiliche Ermittlungsarbeit von der Pike auf gelernt", sagte der Polizeipräsident Johann Kühme in seiner Festrede. "Mit gutem Gewissen und mit Freude übergebe ich ihm diese sehr gut funktionierende Dienststelle. Ich bin sicher, dass seine hoch motivierte Mannschaft ihr Bestes geben und ihn darin unterstützen wird, die Dienststelle noch weiter nach vorne zu bringen."

Johann Kühme betonte die langjährige Erfahrung, die Thomas Weber für das Amt des Inspektionsleiters mitbringt: der 50-jährige Oldenburger übernahm bereits als Leiter der Einsatzbereiche in Delmenhorst und Hannover, als Leiter der Kriminaldienste in Delmenhorst und Oldenburg, als Kommissariatsleiter in Papenburg, als Dezernatsleiter in Hannover und als Referent im Innenministerium Führungsverantwortung im höheren Dienst.

"Ich freue mich auf die neue, verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe und insbesondere auf die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.", sagte Thomas Weber bei seinem Dienstantritt als neuer Leiter der Zentralen Kriminalinspektion.

Die Zentrale Kriminalinspektion ist die zentrale Dienststelle der Polizeidirektion Oldenburg zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und besonderer Fälle der Schwerstkriminalität, z.B. Erpressung, Drogeneinfuhr und -handel, Kfz-Verschiebung und Wirtschaftskriminalität. Auf einer Gesamtfläche von ca. 11.000 qkm haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Kriminalinspektion zusammen mit den örtlich zuständigen Polizeidienststellen über 1,7 Mio. Menschen vor dieser besonders sozial- und gesellschaftsschädlichen Kriminalität zu schützen.

