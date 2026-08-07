PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pkw-Brand verursacht Fahrbahnsperrung und lange Staus auf der A 3

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Ort: A 3 Fahrtrichtung Köln, km 116, Gemarkung Brechen

Zeit: Freitag, 07.08.2026, 17:45 Uhr - 20:45 Uhr

(kn) Ein Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befuhr mit seinem Pkw Saab die A 3 in Fahrtrichtung Köln, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen und er auf dem Standstreifen halten mußte.

Ein Ersthelfer war deswegen ebenfalls angehalten und versuchte mit einem Feuerlöscher den Flammen entgegenzuwirken. Dennoch stand der Pkw kurz darauf im Vollbrand und dichter Rauch zog über alle drei Fahrspuren. Die alarmierte Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Löscheinsatz und mußte die Richtungsfahrbahn zunächst komplett sperren. Da das Feuer auf die nahegelegene Böschung übergriff und zudem Kraftstoff nach geplatztem Tank auf die Fahrbahn lief, gestalteten sich die Löscharbeiten etwas langwieriger. Dies hatte den entsprechenden Effekt auf den Verkehr Richtung Norden, der sich zeitweise bis 10 km zurückstaute.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, sein ausgebranntes Fahrzeug mußte abgeschleppt werden. Als brandursächlich wird ein technischer Defekt vermutet.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 EUR.

Gegen 20:45 Uhr hatten sich die letzten Verkehrsbehinderungen aufgelöst.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell