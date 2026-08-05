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POL-WI: Brand eines Wohnmobils führt zu einer langen Sperrung der A3 bei Niedernhausen

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Wiesbaden (ots)

(Sc) Ein brennendes Wohnmobil führte am frühen Mittwochabend bei Niedernhausen zu einer Vollsperrung der A3 in Richtung Süden. Am Mittwoch den 05.08.2026 um 19:22 Uhr befuhr ein 66-jähriger Deutscher mit seinem Wohnmobil, einem von Werk aus ausgebautem Renault Sprinter als Wohnmobil, die A3 in Richtung Süden zwischen der Anschlussstelle Idstein und dem Parkplatz Theißtal.

Der Fahrer bemerkte während der Fahrt Rauch aus dem Bereich des rechten Vorderrades und bemerkte auch einen Bremskraftverlust. Er ließ sein Wohnmobil langsam auf dem Standstreifen ausrollen.

Ein Ersthelfer hatte den beginnenden Brand zuvor auch bemerkt und versuchte zunächst den 66-jährigen Wohnmobilfahrer auf den Brand aufmerksam zu machen. Als das Wohnmobil auf dem Standstreifen anhielt, hielt der Ersthelfer mit seinem Dacia vor dem Wohnmobil. Aufgrund des vor Ort befindlichen Gefälles und der fehlenden Bremskraft des Wohnmobils rollte das Wohnmobil auf den Dacia des Ersthelfers auf. Hierbei entstand kleiner Sachschaden. Der 42-jährige Ersthelfer, sowie die 44-jährige Mitfahrerin des Ersthelfers und deren zwei Kinder wurden nicht verletzt.

Der Brand des Wohnmobils breitete sich fortan von der Vorderachse des Wohnmobils auf das gesamte Fahrzeug aus, so dass dieses kurz nach Ausbruch des Brandes bereits in Vollbrand stand. Im Wohnmobil befanden sich zudem zwei Propangasflaschen, die während des Brandes umsetzten und zu Explosionen führten.

Zudem breitete sich der Fahrzeugbrand auf die angrenzende Böschung und anschließend den angrenzenden Waldboden aus. Insgesamt kam es hier nach erster Aussage der Feuerwehr zu einem Brand von ca. 2500 qm Waldfläche. Durch die Feuerwehren Idstein, Niedernhausen und Bad Camberg konnte der Waldbrand aber schnell eingegrenzt und unter Kontrolle gebracht werden. Hierzu pendelten die Löschzüge zwischen der Entnahmestelle auf dem Parkplatz Theißtal und dem Brandort hin und her.

Die Polizei sperrte die A3 in Fahrtrichtung Süden ab der Anschlussstelle Idstein und leitete den Verkehr nach Idstein ab. Es kam trotz der Vollsperrung nur zu ca. 4 Kilometern Rückstau.

Zurzeit, um 21:00 Uhr finden die Löscharbeiten noch immer statt. Die Feuerwehr und die Polizei, sowie weitere Organisationen sind noch immer mit den Löscharbeiten zugange, sodass die A3 in Fahrtrichtung Süden noch immer voll gesperrt ist. Zu einer Gefahr für Anwohner oder die nahe ICE-Trasse kam es nicht.

Der Sachschaden durch den Brand am Wohnmobil wird auf circa 25.000 Euro und der Schaden am Dacia des Ersthelfers auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Flurschaden durch den Waldbrand ist noch nicht abschätzbar.

Voraussichtlich wird die Vollsperrung aufgrund der noch immer stattfindenden Löscharbeiten und der Brandwache noch bis ungefähr 22 Uhr andauern. Voraussichtlich wird es aber Beeinträchtigungen des Verkehrs bis circa 02 Uhr geben.

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