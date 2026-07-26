PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vollsperrung BAB 3 bei Niedernhausen nach zwei schweren Unfällen

Wiesbaden (ots)

(SMA) Am Sonntagnachmittag des 26. Juli 2026 um 15:31 Uhr musste der 54-jährige Fahrer eines Ford Focus auf dem linken Fahrstreifen der BAB 3 ungefähr einen Kilometer vor der Rastanlage Medenbach in Fahrtrichtung Würzburg stark abbremsen. Der Grund hierfür war ein bislang unbekannter Audi, der ihn rechts überholte und in der Folge schnitt. Die nachfolgende 25-jährige Fahrerin, ebenfalls eines Audi, fuhr dem 54-Jährigen auf. Drei weitere nachfolgende Fahrzeuge fuhren ebenfalls auf.

Bei dem Auffahrunfall wurde die 54-jährige Beifahrerin der 25-Jährigen schwer verletzt und musste von den Rettungskräften ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert werden. Auf Grund des Einsatzes der Rettungskräfte und der Trümmerteile auf der Fahrbahn, musste die Richtungsfahrbahn Würzburg voll gesperrt werden.

Vermutlich kam es auf Grund der Vollsperrung zwei Kilometer vor der ersten Unfallstelle zu einem weiteren Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Der 86-jährige Fahrer eines BMW realisierte die vor ihm abbremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr seinem Vordermann auf. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr in der Folge dem 86-Jährigen auf. Der 86-Jährige und seine 84-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert.

Insgesamt wurden bei den Unfällen 8 Fahrzeuge beschädigt, von denen vier abgeschleppt werden mussten. Die Fahrbahn wurde nach ungefähr 3 Stunden komplett wieder für den Verkehr freigegeben. Die Verkehrsbeeinträchtigung hatte durch die Umleitungsempfehlungen über Niedernhausen und Idstein ein geringes Ausmaß.

Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf ungefähr EUR 88.000.

Die polizeilichen Ermittlungen nach dem vermutlich unfallauslösenden Audi Fahrer dauern an.

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