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POL-WI: +++schwerer Unfall bei Limburg verläuft glimpflich+++

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Wiesbaden (ots)

(Sc) Ein Verkehrsunfall zwischen PKW und Sattelzug verlief auf der A3 in Richtung Köln glimpflich für alle Beteiligten.

Am Donnerstag nachmittag um 14:03 Uhr befuhren ein PKW Toyota Auris mit deutscher Zulassung und ein Sattelzug mit polnischer Zugmaschine und deutschem Auflieger die A3 in Richtung Köln zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez. Beide fuhren auf dem rechten der drei Fahrstreifen.

Aufgrund eines beginnenden Staus fuhr der Sattelzug nur noch mit ungefähr 50 km/h, was der 51-jährige deutsche PKW-Fahrer übersah. Der Toyota Auris fuhr nahezu ungebremst auf den noch fahrenden Sattelzug auf. Hierbei geriet der PKW bis über die A-Säule hinaus unter den Auflieger und verkeilte sich unter diesem. Die Airbags des PKW lösten aus und die Windschutzscheibe wurde aufgerollt.

Wie durch ein Wunder konnten nach dem Unfall alle Beteiligten nahezu unverletzt aus ihren Fahrzeugen aussteigen. Nach einem kurzen Gespräch über den Gesundheitszustand stieg der 39-jährige weißrussische LKW-Fahrer wieder in seine Zugmaschine, um die Unfallstelle zu räumen und auf den Seitenstreifen zu fahren. Der PKW war indessen so unter dem Auflieger eingeklemmt, dass dieser mit auf den Standstreifen geschliffen wurde.

Zur weiteren medizinischen Abklärung wurden der 51-jährige Autofahrer und sein 69-jähriger mongolischer Beifahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Laut erster Untersuchung im Rettungswagen blieben sie aber unverletzt. Auch der LKW-Fahrer erlitt keine Verletzungen.

Der PKW und der Sattelauflieger wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Der Schaden wird auf ungefähr 25.000 Euro geschätzt.

Für die Trennung von PKW und Auflieger musste ein Abschleppdienst verständigt werden. Die Bergung dauerte bis 15:45 Uhr. Es bildete sich schnell ein Rückstau von ungefähr 6 Kilometern.

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