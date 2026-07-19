PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit Krad auf der A3 löst größeren Stau im Reiseverkehr aus

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag um 12:44 verunfallte auf der BAB 3 zwischen den AS Bad Camberg und Idstein (Fahrtrichtung Frankfurt) ein Kradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen musste ein vorausfahrender PKW auf der linken Fahrspur verkehrsbedingt abbremsen. Der 33 jährige Kradfahrer aus dem Odenwald fuhr trotz eingeleiteter Bremsung auf den PKW auf und wurde nach rechts abgewiesen. Die Maschine blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Bei zwei weiteren Unfallbeteiligten entstand Sachschaden durch umherfliegende Teile und Gepäckstücke des Motorrads. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall verletzt und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme waren nur die beiden linken Fahrspuren befahrbar. Es entstand zwischenzeitlich ein Verkehrsstau bis zu 12 KM Länge. Der Sachschaden wird auf 10.200EUR geschätzt.

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