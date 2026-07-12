PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Nachtrag zum Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang vom 08.07.2026 auf der A 3 in Limburg +++ zweite verletzte Person verstorben +++

Wiesbaden (ots)

Mittwoch, 08.07.2026, 17:04 Uhr

A 3 Gemarkung Limburg, Fahrtrichtung Frankfurt, km 109

(Kn) Die schwer verletzte Mitfahrerin des Kleinwagens, der vom herannahenden Wohnmobil getroffen wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell