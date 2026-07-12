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PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Nachtrag zum Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang vom 08.07.2026 auf der A 3 in Limburg +++ zweite verletzte Person verstorben +++

Wiesbaden (ots)

Mittwoch, 08.07.2026, 17:04 Uhr

A 3 Gemarkung Limburg, Fahrtrichtung Frankfurt, km 109

(Kn) Die schwer verletzte Mitfahrerin des Kleinwagens, der vom herannahenden Wohnmobil getroffen wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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