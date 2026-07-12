PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: +++ Nachtrag zum Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang vom 08.07.2026 auf der A 3 in Limburg +++ zweite verletzte Person verstorben +++
Wiesbaden (ots)
Mittwoch, 08.07.2026, 17:04 Uhr
A 3 Gemarkung Limburg, Fahrtrichtung Frankfurt, km 109
(Kn) Die schwer verletzte Mitfahrerin des Kleinwagens, der vom herannahenden Wohnmobil getroffen wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen.
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