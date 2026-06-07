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POL-WI: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss - Totalschaden und schwerverletzt

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Wiesbaden (ots)

BAB 66, Gemarkung Hofheim, Höhe AS Hattersheim Sonntag, 07.06.2026, 06:38 Uhr

(kn) Großes Glück im Unglück hatte ein 26jähriger Mann aus Marburg am frühen Morgen. Er befuhr mit seinem Seat die A 66 aus Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Frankfurt, als er kurz vor der Abfahrt Hattersheim nach rechts von der Fahrbahn bzw. vom Standstreifen abkam. Die dortige Böschung wirkte für den Pkw wie eine Schanze, von wo er abhob und zunächst die Abfahrtsspur der AS Hattersheim überflog. Nach der Landung im dortigen Grünbereich sorgte der Untergrund für ein erneutes Abheben des Fahrzeugs, so dass es die Krone eines kleineren Baums abrasierte und mit dem Dach gegen einen Baum stieß. Dort kippte es weg blieb es auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien und wurde zunächst mit äußeren Verletzungen an der nahegelegenen Landstraße angetroffen. Die Unfallstelle konnte erst kurz darauf lokalisiert werden. Der 26jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und konnte noch keine schlüssigen Angaben zum Geschehen machen.

Aufgrund des Verdachts des Alkoholeinflusses wurde eine Blutentnahme bei ihm angeordnet sowie sein Führerschein sichergestellt.

Der Pkw mußte mit Totalschaden von der Unfallstelle geborgen und abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Autobahnmeisterei Diedenbergen ebenfalls zum Einsatz.

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