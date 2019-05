PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Drei Personen bei Unfall auf der A3 verletzt

Wiesbaden (ots)

Am Samstag-Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 3 bei Brechen ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen z.T. schwer verletzt worden sind. Ein 77-jähriger Fahrer eines Opel Meriva aus Lindau kollidierte aus bislang unbekannten Gründen mit dem Opel Astra eines 70-jährigen Fahrers aus Weilrod. Durch den Anprall wurde der Astra nach rechts von der Fahrbahn gedrängt, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lindauer Opel schleuderte nach links und blieb auf der linken Spur mit Achsbruch stehen. Die Verletzungen des Weilroders schienen zunächst so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfall-Klinik nach Frankfurt geflogen wurde. Zur Landung des Hubschraubers musste die Autobahn in Richtung Köln voll gesperrt werden. Im Anschluss war der Polizei-Hubschrauber zur Unfallspuren-Sicherung aus der Luft ebenfalls eingesetzt, sodass die A3 für etwa 1,5 Stunden gesperrt blieb. Die beiden Insassen des Lindauer Pkw kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Limburg. Die 79-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzungen des Weilroder Fahrers erwiesen sich später als doch nicht so gravierend. Nach Abschleppung der Pkw und Reinigung der Fahrbahn konnte die Autobahn erst geg. 17 Uhr wieder dem Verkehr freigegeben werden. In dem bis zu 8km langen Rückstau ereigneten sich weitere Auffahrunfälle, allerdings nur mit Sachschäden. Da der genaue Unfallhergang bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, werden Zeugen des Unfalles gebeten, sich mit der Wache der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter 0611 345-4140 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Wildsachsener Straße 1

65207 Wiesbaden-Medenbach

Kommissar vom Dienst



Telefon: 0611 / 345-4140

Fax: 0611 / 345-4109

E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell