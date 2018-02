POL-WI: Nach Tankbetrug auf der A3 in Bad Camberg, Täter festgenommen.

Wiesbaden (ots) - Am Samstagmittag, den 24.02.2018, meldete sich ein Angestellter der Autobahn-Tankstelle Bad Camberg bei der Autobahnpolizei Wiesbaden und teilte mit, dass gerade ein silberner Mercedes Benz mit englischen Kennzeichen an einer Zapfsäule getankt hatte und dann jedoch ohne zu bezahlen auf der A3 in Richtung Köln davonraste. Die Freude des Fahrers über den vermeintlich kostenlosen Sprit währte jedoch nicht allzu lange, denn die bereits verständigten Kollegen der Autobahnpolizei Montabaur in Rheinland-Pfalz, konnten das Fahrzeug kurz nach der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach auf der A3 feststellen und den rumänischen Fahrer festnehmen. Dank der Länderübergreifenden Zusammenarbeit der beiden Autobahnpolizeidienststellen Wiesbaden und Montabaur, erwartet den Fahrer nun ein Strafverfahren wegen Tankbetrugs. Neben einer sofortigen Geldstrafe vor Ort musste der Tanksünder auch das Benzin bezahlen.

