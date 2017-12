POL-WI: Vollgetrunkener LKW-Fahrer auf A3 nach misslungenem Parkmanöver festgenommen

Wiesbaden (ots) - Am Samstagabend, den 23.12.17, fiel einer Streife der Autobahnpolizei Wiesbaden ein querstehender Lkw mit Unfallschaden auf dem Raststättengelände der Rastanlage Medenbach in Richtung Köln auf, welcher die Fahrspur blockierte. Den Beamten gelang es nur mit Mühe und Not, den 51-jährigen ukrainischen Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus zu bekommen, da dieser erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ersten Ermittlungen zufolge, versuchte der Fahrer seinen Sattelzug einzuparken, was jedoch alkoholbedingt völlig misslang. Er verkeilte sich letztlich dermaßen, dass der Sattelzug nicht mehr zu bewegen war. Am Sattelzug und den Parkbuchten entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000EUR. Der Ukrainer musste nicht nur eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, sondern auf Grund seiner Alkoholisierung auch die Nacht zum heiligen Abend im Polizeigewahrsam verbringen.

Ein weiterer hinzugekommener Autofahrer musste ebenfalls mit zur Blutentnahme, da die noch vor Ort befindliche Streife bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille feststellte. Aufgefallen war er bei dem Versuch, sich vor den Beamten mit seinem Auto hinter einem Lkw zu verstecken.

