Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Geschäftsraub mit Schlagstock - Zeugenaufruf der Polizei

Oberhausen (ots)

Nach einem Raub auf ein Geschäft auf der Vestischen Straße am Donnerstagnachmittag (06.08.) sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 16:20 Uhr zwei maskierte Männer den Verkaufsraum des Geschäfts und forderten eine Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Als diese die Herausgabe von Bargeld verweigerte, schlug einer der Täter mit einem Teleskopschlagstock in ihre Richtung. Die Mitarbeiterin konnte dem Schlag ausweichen und blieb unverletzt. Währenddessen entwendete der zweite Täter mehrere Zigarettenschachteln, die er in einer schwarzen Tüte verstaute. Anschließend verließen beide die Örtlichkeit und flüchteten in Richtung der Brackstraße. Auf der Flucht touchierte einer der Täter mit dem Schlagstock ein geparktes Fahrzeug, das dadurch leicht beschädigt wurde. Der Wert der entwendeten Zigaretten liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei löste unmittelbar eine Tatortbereichsfahndung nach den Flüchtigen aus, konnte sie jedoch nicht mehr antreffen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 - 25 Jahre alt

- Täter 1: ca. 175 cm groß, grauer Hoodie

- Täter 2: ca. 180 cm groß, schwarzer Hoodie

- Beide bekleidet mit einer schwarzen Sturmhaube und Handschuhen

- Südländisches Erscheinungsbild

- Akzentfreie Aussprache

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tatverdächtigen oder ihrer Flucht geben? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

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