Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zweitschlüssel lässt mutmaßlichen Autodieb auffliegen

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Oberhausen (ots)

Am Freitag (17.07.) kam es gegen 19:25 Uhr im Bereich des Centro zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen wurden zur Unterführung zwischen den Parkhäusern 1 und 2 gerufen.

Ein 29-Jähriger hatte bereits am 12.07.2026 den Diebstahl seines Renault Twingo angezeigt. Da er noch im Besitz eines Zweitschlüssels war, führte er diesen bei einem Besuch des Centro am Freitagabend mit sich. In der Unterführung bemerkte er einen Renault Twingo, der seinem Wagen verdächtig ähnlich sah. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere Insassen.

Und tatsächlich: Der Wagen reagierte auf die Betätigung des Zweitschlüssels.

Gemeinsam mit seinem 50-jährigen Begleiter konfrontierte er die Insassen mit dem Verdacht, dass es sich um sein gestohlenes Fahrzeug handele, das lediglich mit anderen Kennzeichen versehen worden war.

Daraufhin startete der 16-jährige Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, den Motor und setzte den Pkw zurück. Dabei wurde dem hinter dem Fahrzeug stehenden 50-Jährigen über den Fuß gefahren. Anschließend kollidierte der Twingo mit einer Säule, wodurch die Heckscheibe beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf entwickelte sich zwischen den Beteiligten eine körperliche Auseinandersetzung. Die Insassen des Twingo versuchten noch, fußläufig zu flüchten, konnten jedoch im Nahbereich durch Einsatzkräfte gestellt werden.

Der 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, handelte es sich bei dem Pkw tatsächlich um den zuvor entwendeten Renault Twingo des 29-Jährigen. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren ebenfalls als gestohlen gemeldet.

Der Pkw wurde zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt. Diese werden nun vom zuständigen Kommissariat geführt und dauern an.

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