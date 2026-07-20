Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Dreifache Festnahme nach Rausch-Fahrt

Oberhausen (ots)

Am Montagmorgen (20.07.) hielten Einsatzkräfte auf der Teutoburger Straße einen unter Alkohol und Drogen stehenden Fahrzeugführer an. Er selbst sowie zwei seiner Mitfahrer wurden festgenommen.

Gegen 02:15 Uhr befuhr die Streifenwagenbesatzung die Teutoburger Straße in Fahrtrichtung Sterkrade, als den Beamten in Höhe der Dinnendahlstraße ein Pkw mit vier Insassen entgegenkam. Sie entschlossen sich dazu, das Fahrzeug im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten und zu kontrollieren, weswegen sie den Streifenwagen wendeten. Unmittelbar beschleunigte der Fahrer des Skôda und bog in die Mergelstraße ein. Zunächst verloren die Beamten den Sichtkontakt zum Fahrzeug, konnten es jedoch kurze Zeit später abgeparkt auf dem Gelände einer ansässigen Tankstelle antreffen - ohne Insassen. Sofort leiteten die Einsatzkräfte eine Fahndung nach den flüchtigen Personen ein, die bereits nach kurzer Zeit endete. Alle vier Männer konnten in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug angetroffen werden.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich in dem Fahrzeug mit Ausfuhrkennzeichen diverse alkoholische Getränke befanden. Darüber hinaus ergaben sich weitere Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer des Kombis sowohl Alkohol getrunken als auch berauschende Mittel zu sich genommen hatte. Vor Ort durchgeführte Schnelltests bestätigten die Vermutung, weswegen der 31-Jährige (Staatsangehörigkeit: rumänisch) auf eine Polizeiwache gebracht wurde. Dort wurden ihm durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen. Abschließend wurde er vorläufig festgenommen.

Doch auch die Kontrolle der weiteren Insassen blieb nicht ohne Folgen: Gegen einen 30-jährigen Begleiter des Fahrers bestand ein Auslieferungshaftbefehl, weswegen er vor Ort festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht wurde. "Begleitet" wurde er von einem 35-jährigen Mitfahrer (Staatsangehörigkeit beide: rumänisch), gegen den gleich drei Haftbefehle bestanden. Auch er wurde festgenommen. Das Fahrzeug wurde vor Ort durch einen Abschlepper sichergestellt. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat weiter.

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