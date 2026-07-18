Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußballtestspiel in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und BV Borussia Dortmund, am Samstag, dem 18.07.2026, 17:00 Uhr, im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots)

Das Fußballspiel endete vor 7359 Zuschauern 1 : 3. Die Begegnung verlief störungsfrei.

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