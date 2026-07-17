Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rotlicht missachtet - Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

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Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (16.07.) kam es gegen 07:52 Uhr im Kreuzungsbereich Teutoburger Straße/Mergelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 84-jähriger Mann mit seinem Opel auf der Teutoburger Straße in Fahrtrichtung Bottrop unterwegs. Obwohl die Ampel für ihn bereits rot zeigte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Nach eigenen Angaben hatte er versehentlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Ein 43-jähriger Fahrzeugführer querte zeitgleich mit seinem Mini bei Grünlicht die Mergelstraße. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 11-jährige Tochter. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Mini erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 84-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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