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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vermisst: 90-jähriger Senior aus Oberhausen

Oberhausen (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (15.07.) wird ein 90-jähriger Mann vermisst. Er hat gegen 04:00 Uhr ein Pflegeheim in Oberhausen verlassen und ist seitdem verschwunden.

Der Senior leidet an Demenz, ist zeitlich und örtlich nicht orientiert, läuft leicht gebückt und nutzt möglicherweise öffentliche Verkehrsmittel.

Wer hat den Mann gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Bitte wenden Sie sich umgehend an die Polizei via 110.

Alle Informationen sowie ein Foto des Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/209989

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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