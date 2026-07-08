Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vier Tatverdächtige nach Geschäftseinbruch und versuchtem Einbruch festgenommen

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Oberhausen (ots)

Vier männliche Personen verschafften sich am Dienstag (07.07.) gegen 03:42 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Küchenfachgeschäft an der Rolandstraße. Eine Anwohnerin bemerkte den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei, nachdem sie die Personen im Gebäude gesehen hatte. Nur wenige Minuten später verließen die Tatverdächtigen das Geschäft und versuchten anschließend, in eine nahegelegene Fahrschule einzubrechen. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten alle vier Personen in Richtung der Rolandschule. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zunächst drei Tatverdächtige festgenommen werden. Zur Unterstützung der Fahndung wurde zudem ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Im weiteren Verlauf gelang es den Einsatzkräften, auch den vierten Tatverdächtigen im Nahbereich anzutreffen und festzunehmen. In einem Gebüsch auf dem Gelände der Rolandschule stellten die Beamten zudem mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 16-Jährigen, einen 17-Jährigen sowie einen 18- und einen 19-Jährigen. Am heutigen Tag werden die vier Personen dem Ermittlungsrichter vorgeführt aufgrund von Untersuchungshaftbefehlsanträgen der Staatsanwaltschaft Duisburg. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das zuständige Kriminalkommissariat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Duisburg geführt und dauern an.

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